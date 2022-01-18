Son dakika haber: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'nin tavrında büyük değişiklik yok" - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye dostluk eli uzatılırken bir dizi önlemin de hazır bulundurulmasının, doğru bir yaklaşım olduğunu savundu.

Miçotakis, geçen hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için düzenlenen tören kapsamında gerçekleştirdiği Strazburg ziyaretinde, Avrupa Halk Partisi milletvekilleri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu.

Miçotakis, "Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye'nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık. Bence bu, doğru bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Ayrıca Miçotakis, göçmen meselesinde de yapıcı bir ilişki oluşturulabilmesi için Türkiye ile daha çok iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. ???????