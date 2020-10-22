Son dakika haber: Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haber: Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

22.10.2020 20:01
Son dakika haber: Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Son dakika haber: Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, ülkede salgının ikinci dalgasına karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Atina ve Selanik başta olmak üzere ülkede vakaların yoğun olduğu bölgelerde saat 00.30'dan 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirileceğini belirten Miçotakis, söz konusu uygulamanın salgın yayılımının yoğun olduğu kentleri kapsayacağını kaydetti.

Miçotakis, tüm ülkede halihazırda kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kapsamına açık alanların da dahil edileceğinin altını çizerek yeni tedbirlerin cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren uygulanacağını dile getirdi.

En yüksek günlük vaka sayısı

Diğer yandan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 882 yeni tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 90 hastanın entübe durumda olduğu belirtildi.

Sokağa Çıkma Yasağı, Yunanistan, Selanik, Atina, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

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