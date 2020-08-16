Son dakika haber! Yunanistan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Yunanistan'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıkan yangın iki gündür söndürülemiyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarılırken; çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi sürüyor.

Yunanistan'ın güneyindeki Metamorfosi sahil kabasında bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında dün yangın çıktı. Hızla yayılan alevlere müdahale etmek için 14 itfaiye aracı ve yaklaşık 50 itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale yetersiz kalınca iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Yerel medya, yangının bugün de devam ettiğini duyurdu. Öte yandan, fabrikanın bir kısmının yangın nedeniyle yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.