Son dakika haber: Yunanistan'da gözaltına alınan Norveçli fotoğraf sanatçısı serbest bırakıldı - Son Dakika

Casusluk suçlamasıyla Midilli Adası'nda gözaltına alınan Norveçli fotoğraf sanatçısı Knut Bry'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki habere göre, 75 yaşındaki sanatçı, savcıya verdiği ifadenin ardından Yunanistan'a her giriş çıkışında Yunan emniyet ve sahil güvenlik birimlerini bilgilendirme şartıyla ve 4 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik devriye botu ve savaş gemisine ait fotoğraflar, suçlamanın gerekçesi olarak gösterilmiş ve Bry, 16 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.