Son dakika haber... Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile görüşmeler yakında İstanbul'da başlayacak" - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin "yakında" başlayacağını bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın deniz sınırlarıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, 2002 yılında başlatılan ve son olarak 2016'da gerçekleştirilen görüşmelerin "yakında" İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan iki ülke arasında 2002 yılında başlatılan görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 2016 yılının Mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti. - ATİNA