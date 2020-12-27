Son dakika haber: Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi - Son Dakika

Son dakika haber: Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi

27.12.2020 22:05
Son dakika haber: Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi, System.String[]

Son dakika haberler... Yunanistan'da, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yunanistan'da, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde, Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Söz konusu kararnamenin, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanması kapsamında yayımlandığı vurgulanan açıklamada, "Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu" iddia edildi.

Bakanlık açıklamasında, kararnamede Yunanistan'ın, benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir süre önce Parlamentoda yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" savunan Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.

Yunanistan, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi - Son Dakika


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