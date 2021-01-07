Ayvalık Güneş Adası açıklarındaki lastik botta, kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı ekipler, harekete geçti. Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği lastik bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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