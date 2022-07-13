Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu kaybolan 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düşmüş, helikopterde bulunan 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebattan 2'si sağ kurtarılmıştı. Kayıp olan 2 mürettebat için havadan ve denizden başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.
Sisam Adası'ndaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39'da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55'te irtibatın kesildiği aktarılmıştı.
(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Yunanistan'daki helikopter kazasında kaybolan 2 mürettebat öldü - Son Dakika