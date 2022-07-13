Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düşmüş, helikopterde bulunan 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebattan 2'si sağ kurtarılmıştı. Kayıp olan 2 mürettebat için havadan ve denizden başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Yunanistan'daki helikopter kazasında kaybolan 2 mürettebat öldü - Son Dakika

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