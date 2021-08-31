Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor - Son Dakika

Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Aydın'da ölüme terk edilen 1045 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Aydın'da 2021 yılının ilk sekiz ayında Yunanistan unsurları tarafından denizlerde ölüme terk edilen 1045 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı.

Türk karasularında güvenlik ve emniyeti sağlayan, ulusal çıkarları ve doğal kaynakları koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, ölümle yaşam arasında kalan mültecileri kurtarmaya devam ediyor. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve çoğunluğunun Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edildiği içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'da arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen, can salı ve motorsuz lastik bot içerisinde denizde ölümle burun buruna bırakılan, Aydın ili sınırları dahilindeki denizlerde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde 61, Nisan'da 28, Mayıs'ta 23, Haziran'da 245, Temmuz'da 247, Ağustos'ta 441 kişi olmak üzere, Türk Sahil Güvenlik ekipleri toplamda 1045 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Aydın'da arama ve kurtarma faaliyetlerinin gece ve gündüz aralıksız devam ettiği öğrenildi.