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Son dakika haber | Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı - Son Dakika

Son dakika haber | Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı

16.02.2022 00:20
Son dakika haber | Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı

Son dakika haberler... Yunanistan Parlamentosu, Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine yönelik üç anlaşmayı mecliste onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine yönelik üç anlaşmayı mecliste onayladı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) ve Yunan Çözümü partilerinin desteğiyle onaylanan anlaşmalardan biri 6 Rafale tipi savaş uçağı, diğeri 3 Belharra tipi fırkateyn ve üçüncüsü denizaltılarda kullanılmak üzere 44 torpido satın almayı öngörüyor.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümeti enflasyonun yükseldiği bir dönemde savunma harcamalarına yüksek bütçe ayırmakla eleştirerek, "Yunan vergi mükelleflerinin bir avrosu için bile açık çek vermeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ise söz konusu anlaşmaların Yunanistan'ın silah gücünü ve jeopolitik önemini artıracağını ileri sürdü.

Miçotakis Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Fransa'dan alınacak Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

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Yunanistan, Savaş, Yunan, Dep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı - Son Dakika


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