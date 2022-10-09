Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir olaya müdahale etmek için seyir halinde olan Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika

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