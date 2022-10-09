Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

09.10.2022 19:58
Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da Yunus ekibinin bulunduğu motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Diyarbakır'da Yunus ekibinin bulunduğu motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir olaya müdahale etmek için seyir halinde olan Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis tedavisinin ardından taburcu edilirken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki polis memurunun tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Son Dakika
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