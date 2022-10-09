Son Dakika | YUNUS EKİBİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | YUNUS EKİBİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI

09.10.2022 15:45
Son Dakika | YUNUS EKİBİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, Yunus ekibi, yolcu minibüsüyle çarpıştı.

DİYARBAKIR'da, Yunus ekibi, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile Yunus ekibi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki polis yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan 2 polis memurundan biri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedavisi süren polislerden birinin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | YUNUS EKİBİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | YUNUS EKİBİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI - Son Dakika
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