Son dakika haber... Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Ateş, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorisindeki 64 fotoğrafı tek tek inceledi.

YEE Başkanı Ateş, "haber" kategorisinde, İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenleri ve göçmenlere yardım eden sağlık personelini anlatan Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Ateş, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca tarafından çekilen, Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyatlarında klasik yay bireysel kategorisinde kazandığı müsabaka sonrası yaşadığı sevinci yansıtan "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde de Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, böyle güzelliklerin sanılanın aksine Türkiye'de yer aldığını ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer bu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni görmek gerektiğini kaydetti.

Ateş, fotoğrafların konuşulan şeylerden daha kıymetli olduğunu belirterek, AA'nın dünyanın dört bir yanında böyle kareler yakalayabildiğini söyledi ve AA'yı tebrik etti.