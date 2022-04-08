Son dakika haber: Yunuslar yaptıkları denetim silah ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Yunuslar yaptıkları denetim silah ele geçirdi

08.04.2022 11:22
Son dakika haber: Yunuslar yaptıkları denetim silah ele geçirdi

Son dakika haberleri: DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yunup polisleri bir hafta içinde yaptıkları denetimde ikisi kurusu 8 tabanca, 3 adet tüfek ve 128 mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yunup polisleri bir hafta içinde yaptıkları denetimde ikisi kurusu 8 tabanca, 3 adet tüfek ve 128 mermi ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde aranan şahıslara yönelik, umuma açık işyerleri ve metruk alanlar, park bahçelerde, eğlence mekanlarında son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 836 şahsın sorgulaması yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 7 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 128 adet fişek ele geçirilmiştir.

Umuma açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde ise 4 şahsın kumar oynamakta olduğu ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Masa üzerinde bulunan para muhafaza altına alınarak, kumar oynayan 4 şahsa toplam 7 bin 276 TL, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden iş yerine sahibine ise idari para cezası yazılarak, işyeri yetkilisi hakkında kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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Düzce'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı Düzce'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı

Sigara, Asayiş, Düzce, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yunuslar yaptıkları denetim silah ele geçirdi - Son Dakika


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