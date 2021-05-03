Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada
03.05.2021 14:26
Son dakika haberine göre Yunusların tekne ile dansı kamerada Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.
Yunusların tekne ile dansı kamerada
ZONGULDAK - Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.
Kozlu ilçesi açıklarında açıklarında yunusların bir tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus sürüsünün tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak Karadeniz'e ilerledi.
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