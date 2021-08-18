Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4 katlı öğrenci yurdu binasının çatısında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kumluca'daki Havva- Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan 4 katlı yurt binasının çatısında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

- Antalya