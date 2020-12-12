Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu - Son Dakika

Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu

12.12.2020 10:46

Bir son dakika haberine göre Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu Yurt dışında yaşayan Abbas Suleiman ve eşi Rima Sulaiman çifti, 20 yıllık evliliklerinde rahim düzensizliğinden dolayı çocuk sahibi olamadı.

Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu

DİYARBAKIR - Yurt dışında yaşayan Abbas Suleiman ve eşi Rima Sulaiman çifti, 20 yıllık evliliklerinde rahim düzensizliğinden dolayı çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan rahim yıkama tedavisinin sonuç vermesiyle çiftin 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu.

Yurt dışında yaşayan Abbas Suleiman ve eşi Rima Suleiman çifti, 20 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Suleiman çifti, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren Suleiman çifti, internet üzeri ve dostlarının da tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu rahim duvarında düzensizlik olduğu teşhisi konuldu. Rima Sulaiman'a yapılan akupunktur, fitoterapi ve rahim yıkama işlemlerinin ardından tüp bebek tedavisi yapılmadan, 20 yıl sonra ikiz gebelik haberiyle çocuk hasreti son buldu.

"Rahim yıkama sonrası ikiz gebelik kaldı"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 40 yaşında olduğu ve yurt dışından kliniklerine geldiğini söyledi. Hastasının yurt dışında da birçok merkeze başvurmuş olduğunu, fakat bir türlü sonuç alamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta kliniğimize geldiğinde gördüğümüz şey yumurtalarının çalışmasının zayıf olduğunu gördük. İkincisi de rahim duvarında endomondonun düzensiz olduğunu gördük. Biz bu hastaya ilk önce yaptığımız uygulama yumurtaları güçlendirmek için fitoterapi uyguladık. Amacımız yumurtaların kalitesini artırmak. Diğer bir tedavide akupunktur tedavisi. Akupunktur da hem rahim duvarını güçlendirmek, hem de yumurtaların kalitesini artırmak için yaptığımız uygulama. Burada stresi azaltıp, yumurta kalitesini artırıp, rahim duvarını kalınlaştırıp ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için akupunktur tedavisi yaptık. Bunları yaptıktan sonra bir baktık hastanın yapılan filmlerinde endomonun ciddi şekilde düzensiz olduğunu gördük. Hastaya rahim yıkama işlemi yapmak istedik. Baktığımızda rahim duvarında ciddi anlamda yapışıklıklar olduğunu gördük. Bu da rahim duvarındaki yapışıklıklar giderildi. Ondan sonra tekrardan tedaviye başladık. Özellikle rahim yıkama sonrası yapılan tedaviyle hasta gebe kaldı. ve ikiz gebelik kaldı. Biz hastaya hiç tüp bebek falan yapmadık. Sadece hastaya akupunktur tedavisi yaptık. Fitoterapi yaptık. Ama asıl önemli olan rahim duvarında düzensizlik olduğu için histereskopiyle rahim yıkama işlemi yaptık. ve sonrasında hastamız gebe kaldı. 20 yıl sonra tüp bebek uygulaması yapmadan ikiz gebelik oldu. Gelen hastalarımıza doğru tedavi, doğru yaklaşım ve doğru teşhis tedavinin ana anahtarıdır. Çocuk sahibi olmak isteyenler hiçbir zaman umudunu yitirmesinler" dedi.

Rima Suleiman'ın eşi Abbas Suleiman, kendisinin 41 yaşında olduğunu ve eşinin de 40 yaşında olduğunu dile getirdi. Çocuklarının olmadığını kaydeden Suleiman, "Hakan Hocanın ismini duyduk. Biz 20 yıldır evliyiz. Çocuklarımız da yoktu. Biz buraya geldik ve Allah'a şükür rabbim yaptı ve Hakan hocanın sayesinde. Şu anda eşim ikiz gebelik yaşıyor. Rahim yıkama işlemi yapıldı. Rahim yıkama işleminden sonra 15 gün sonra geldik ve yapılan tedavi sonucunda gebeliği gördük. Hakan hocayı internet üzerinden öğrendik ve ulaştık. Birkaç eş dostla da görüştük bize, '20 yıldır evlisiniz, çocuk da yok. Yaşınızda ilerlemiş' deyip bizi Hakan hocaya yönlendirdiler. Çok şükür doktordan da çok memnun kaldık" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu
Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu
Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu
Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu

Diyarbakır, Gebelik, Bebek, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Yurt dışından Diyarbakır'a geldi, rahim yıkama tedavisiyle 20 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu - Son Dakika


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