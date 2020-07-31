Son dakika haber! Yurt genelinde acemi kasaplar ile ilgili haberlerimizi derleyerek, yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 1017 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 1017'yi buldu.

Bursa'da 89, Kütahya'da 46, Eskişehir'de 40, Çanakkale'de 20 ve Bilecik'te 17 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 17 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Sakarya'da 46, Bolu'da 18, Düzce'de 36, Karabük'te 20, Kocaeli'de 10, Zonguldak'ta 21 ve Bartın'da 17 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sivas'ta 100, Kırıkkale'de yaklaşık 50, Nevşehir'de 17, Niğde'de 19 ve Yozgat'ta 45 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Konya'da 29, Afyonkarahisar'da 15, Karaman'da 20 ve Aksaray'da 21 kişi de kurban keserken yaralandı.

Gaziantep'te 73, Şanlıurfa'da 113, Malatya'da 80, Adıyaman'da 15 ve Kahramanmaraş'ta 23 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.