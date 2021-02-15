Son dakika haberleri! Yurtiçi Kargo'dan yatırım hamlesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yurtiçi Kargo'dan yatırım hamlesi

15.02.2021 11:52
Son dakika haberleri! Yurtiçi Kargo'dan yatırım hamlesi

Son dakika haberi... Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, bu yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini İstanbul'da tamamlayacaklarını belirterek, "Bu merkez, saatlik ve toplam kapasitede Türkiye'de eşi benzeri olmayan büyüklükte olacak.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, bu yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini İstanbul'da tamamlayacaklarını belirterek, "Bu merkez, saatlik ve toplam kapasitede Türkiye'de eşi benzeri olmayan büyüklükte olacak." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde hayata geçirdiği yeni projelerle sadece bir yıl içerisinde 2 bin 500 kişiye daha istihdam sağlayan Yurtiçi Kargo, toplam personel sayısını 18 bine çıkardı.

Salgın döneminde 200 milyon liradan fazla yatırım yapan şirket, bu yıl Türkiye'nin en büyük otomasyon projesini hayata geçirerek 2 yıllık yatırım hedefini 400 milyonun üzerinde tamamlamak istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, salgının başladığı mart ayından bugüne kadar sadece bir yıl içerisinde 200 milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, 2021 yılında da yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Önyol, sadece bir yıl içerisinde esnaftan oluşan teslimat noktaları, aracı olan girişimcilere kendi işinin patronu olma fırsatı veren YK Plus Taşıyıcı'yı hayata geçirdiklerini, en hızlı şekilde kargo teslimatına olanak sağlayan Doğrudan Dağıtım Noktaları ve akıllı kargo dolapları gibi büyük projeleri yine bu dönemde hizmete aldıklarını aktardı.

"18 bin kişilik istihdam sağlıyoruz"

Fatih Önyol, 2020'nin kendileri için "kalitede fark yaratma yılı" olduğunu, hayata geçirdikleri tüm projelere bu çerçevede karar verdiklerini belirtti.

Sahada hizmet veren birim sayısını kısa süre içerisinde 1.048'e çıkardıklarını bildiren Önyol, bir yıl içerisinde 2 bin 500 ek personel alımı yaparak çalışan sayısını 18 bine çıkardıklarını kaydetti.

2020 yılı içerisinde hayata geçirmeyi düşündükleri tüm projeleri yaşanan salgın sebebiyle öne aldıklarını belirten Önyol, "Projelerimizi 360 derece fayda sağlayacak şekilde üretmeye dikkat ediyoruz. Hem bize hem müşterilerimize hem de sektöre fayda sağlayacak modellere ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

YK Plus Teslim Noktası projesi ile evinde kargo beklemek istemeyen müşterilerine yeni bir seçenek sunduklarını aktaran Önyol, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize 'isterseniz hiçbir ek ücret ödemeden anlaşma yaptığımız esnaftan kargonuzu teslim alabilirsiniz' dedik. Pandemiden zarar gören esnafımıza da 'gelin, bizim kargo dağıtım sistemimize dahil olun, sizden teslim alınan kargo sayısı kadar ödeme yapalım' dedik. Hem pandemiden zarar gören esnafın hem de müşterilerimizin yüzünü güldürecek bir proje ile dağıtım ağımızı güçlendirmiş olduk. YK Plus Teslim Noktası projemiz ile bugün son rakamlara göre 3 bine yakın noktadan teslimat yapabiliyoruz."

"1.000'den fazla girişimciyi kendi işinin patronu yaptık"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Önyol, Teslim Noktası projesinin yanı sıra YK Plus Taşıyıcı projesi ile aracı olan herkese, her geçen yıl büyüyen kargo sektöründe kendi işini kurma fırsatı verdiklerini, sadece birkaç ay içerisinde 1.000'den fazla girişimcinin sisteme dahil edildiğini bildirdi.

Sistemde girişimcilerin, kendilerine ait araçları ile dağıttığı kargo sayısı kadar gelir elde ettiğini vurgulayan Önyol, başvuruların web sitesi üzerinden alındığını, daha sonra başvuran adayların titizlikle değerlendirilerek sisteme dahil edildiğini belirtti.

Kısa sürede ciddi bir yatırım hamlesi ile 100'ün üzerinde yeni birim açtıklarını bildiren Önyol, ayrıca Doğrudan Dağıtım Noktaları adını verdikleri yeni birim modelini de hayata geçirdiklerini kaydetti.

Önyol, "Sadece dağıtıma odaklanan bu birimler sayesinde hem şube/acentelerimizde iş yükünü azalttık hem de personel başına düşen kargo sayısında çok ciddi bir iyileşme sağladık." ifadesini kullandı.

"2021 yılında da yeni projeler ile sahada olacağız"

Fatih Önyol, Yurtiçi Kargo'nun, gerçekleştirdiği tüm projeleri kalitede farklılaşma ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarma adına hayata geçirdiğini, 2021 yılında da yeni projeler ile sahada olacaklarını belirtti.

Gerçekleştirdikleri yatırımların getirisini de aldıkları ödüller ve müşterilerinin teşekkürleri ile görebildiklerini aktaran Önyol, "Objektif olarak gerçekleştirilen tüm kamuoyu araştırmalarında müşteri memnuniyeti en yüksek kargo şirketi olarak gösteriliyoruz. Örneğin, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İtibar Akademisi tarafından Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak gösterildik ve listede yer alan tek kargo şirketi olmanın haklı gururunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini kuruyoruz"

2021 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini İstanbul'da tamamlayacaklarını bildiren Önyol, "Bu merkez, saatlik ve toplam kapasitede Türkiye'de eşi benzeri olmayan büyüklükte olacak." ifadesini kullandı. Önyol, on binlerce kargoyu saatler içerisinde ayrıştırabilecek bu transfer merkezinin, sektörde büyük bir açığı kapatacağını belirtti.

Önyol, hayata geçirdikleri projeler sayesinde müşteri memnuniyetini artırmayı başardıklarını aktararak, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde yoğunluğun en yüksek seviyeye çıktığı eylül, ekim ve kasım döneminde sektörün şikayet oranları yüzde 46 artarken, biz, tarafsız şikayet ölçümleme sistemlerinin verilerine göre memnuniyet oranımızı yüzde 63 oranında artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin taleplerini ve kendilerinden beklentilerini sürekli takip ettiklerini bildiren Önyol, "Çok yakın zamanda Yurtiçi Kargo kalitesi ve standartları çerçevesinde sektöre yeni modeller kazandırmaya devam edeceğiz. Her zaman daha kaliteli ve daha hızlısı için sahaya yeni projelerimizi sürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yurtiçi Kargo'dan yatırım hamlesi - Son Dakika

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