Son dakika haber! Yusufeli'de yangının izleri siliniyor - Son Dakika

Son dakika haber! Yusufeli'de yangının izleri siliniyor

01.04.2021 17:03
Son dakika haber! Yusufeli'de yangının izleri siliniyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan yangının ardından hayat normale dönmeye başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan yangının ardından hayat normale dönmeye başladı.

Dereiçi'nde 17 Mart'ta çıkan, 52'si konut olmak üzere 193 yapının kullanılmaz hale geldiği yangın sonrası bir süre köydeki yakınlarının yanında kalan vatandaşlar için muhtarlıkça çalışma başlatıldı.

Köyde ikamet etmeyen bazı vatandaşların boş evleri afetzedelerin kullanımına açıldı.

Yangının ilk gününden itibaren süregelen birlik beraberlikle hızla yaralarını saran köylüler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilecek yeni konutlara taşınana kadar kendilerine tahsis edilen geçici konutlarda barınacak.

Köy muhtarı Sabri Duman, AA muhabirine, yangının üzerinden 14 gün geçtiğini ve yaraların sarılması için çalışmaların dört koldan sürdüğünü söyledi.

Yangın yerindeki hafriyat kaldırma çalışmasının devam ettiğini kaydeden Duman, "Evleri yanan komşularımızın dosyalarını AFAD'a sunduk. Şu anda burada yapılan çalışmanın ardından kamulaştırma yapılarak TOKİ'ye devredilecek. Projeler tamamlandıktan sonra konutlar için çalışma başlatılacak." dedi.

Duman, yangın sonrası ilk hafta, evleri yanan vatandaşların komşularında misafir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Köyde yaşamın biraz daha normale dönmesi için burada evi olup da il dışında oturan vatandaşları arayarak evlerini bu ailelere açmalarını istedik. Burada iki katlı evi olan köylülerimiz var, onlar da evlerinin bir katını bu vatandaşlarımıza verdi. Vatandaşlarımız geçici konutlara yerleşti. Dün de beyaz eşyalarını dağıttık. Daha sonra temel ihtiyaçları neyse onlara bakacağız. Ben köyümüzdeki bu birlik beraberlikten dolayı çok mutluyum."

Yangın sonrası tüm Türkiye'nin acılarına ortak olduğunu hissettiklerini ve Türkiye'nin pek çok yerinden köye çok sayıda yardım malzemesi geldiğini aktaran Duman, artık gıda ve giyeceğe ihtiyaç olmadığını, baza, kanepe, beyaz eşya, televizyon gibi ev eşyalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Duman, yangında kendi evinin de yandığını belirterek, "Bugün bir gidip yanan evimi gezeyim dedim. Duygulandım, gözlerimden yaş geldi. Hatıralarımız yok oldu. Yapacak bir şey yok, canımız sağ, devletimiz yanımızda. Şu an köylüler yangının yaralarını sarmış durumda. Günlük köy işleri yeniden başladı. Bağ bahçe işleri devam ediyor. Köylüler, arazilerini işleyip günlük rutin işlerine başlamış, acılarını unutmuş durumda." diye konuştu.

"Devletimiz tüm yardımları yaptı"

İki katlı evinin kullanmadığı alt katını engelli bir çocuğu olan komşusuna tahsis eden Fethi Akgün, "Devletimiz tüm yardımları yaptı. Şu an bir ihtiyaçları yok. Köyde akrabalık çok. Herkes birbirini tanıyor. Hiç kimse yabancı değil. Herkes kendi isteğiyle evini açtı. Benim de iki katlı evim vardı. Bir katı boştu. Eksiklerini tamamlayarak kullanıma açtık." dedi.

Yangında evi kullanılmaz hale gelen, eşi ve çocuklarıyla amcasının boş evine yerleşen Ayşe Taşçı da yardımlarla evin eşyalarını da dizdiklerini belirterek, "Devletimizden ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yangın sonrası komşusu Tahir Şahin'in kullanmadığı evine yerleşen Hanife Taşçı ise "Yangından sonra nerede kalacağız diye çok düşündüm. Allah razı olsun bu evin sahibi kapılarını bize açtı. Komşum dedi ki 'Benim evim boş, hazır. Gidin siz durun, kullanın.' Biz de yerleştik." diye konuştu.

Yusufeli, Dereiçi, Yangın, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yusufeli'de yangının izleri siliniyor - Son Dakika


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