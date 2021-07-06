Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Son dakika haberleri: Bingöl'de yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Bingöl'de yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı. Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde bir direkte bulunan yuvadan bir yavru leylek düştü. Leyleği yerde gören çevredeki vatandaşlar, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yavru leyleği yuvasına geri yerleştirdi. Çevredeki vatandaşlar, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

İtfaiye, Bingöl, Yaşam, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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