Son dakika haber: YUVADAN DÜŞEN YAVRU KARGA İÇİN İTFAİYE SEFERBER OLDU

Son dakika haberi: ANTALYA'da bir okulun bahçesinde bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına bırakıldı.

ANTALYA'da bir okulun bahçesinde bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına bırakıldı. Muratpaşa ilçesi Fatih Ortaokulu bahçesindeki bir ağaca yuva yapan karganın 2 yavrusu, uçmak için alıştırma yaparken okulun bahçesine düştü. Okulda eğitim gören özel öğrenciler, yavrulardan birini sevmek istedi. Yavrusunu korumaya çalışan anne karga çocuklara saldırınce okul müdürü Süleyman Öztürk durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipteki itfaiye görevlisi, eldiven aracılığıyla tuttuğu yavruyu, açılan merdivenle ağaçtaki yuvaya bıraktı. Karga yavrusunun yuvasına dönmesini sağlayan itfaiye ekiplerine, öğrenciler ve veliler alkışlarla destek verdi. Okul görevlileri ve itfaiye, ikinci yavruyu okul bahçesinde bulamayınca normale döndü. Okul müdürü Süleyman Öztürk, andız ağacındaki yavruları anne karganın uçurmak için bahçeye indirdiğini belirtti. Öztürk, "Bu sırada anne karga öğrencimize ve çalışanımıza müdahale girişiminde bulundu. İtfaiyeye haber verdik. Yavruya zarar vermeden ekiplerimiz yuvaya bıraktı. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

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