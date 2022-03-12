Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı

12.03.2022 16:16
Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı

Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı Tekirdağ Çorlu'da üvey teyzesinin yüz binlerce lirasını yiyip daha sonra da parasını istemeye gelen 73 yaşındaki kadını 12 yerinden bıçaklayıp öldüren katil zanlısı yakalandı.

Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da üvey teyzesinin yüz binlerce lirasını yiyip daha sonra da parasını istemeye gelen 73 yaşındaki kadını 12 yerinden bıçaklayıp öldüren katil zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da ikamet eden Ferdi Çalışır, bankaya yatırım yapacağını ifade ederek yalvarıp yakardığı 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür'den yüz binlerce lira para aldı. Paralarının akıbetini öğrenmek için Almanya'dan Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki yeğenin evine gelen Adviye Özgür, bozdurduğu altınların ve paralarının yeğeni tarafından boşa harcandığını öğrenince şok oldu.

İkili arasında yaşanan tartışma üzerine öfkesine hakim olamayan Ferdi Çalışır, mutfaktan kaptığı bıçakla teyzesi Özgür'ü 12 yerinden bıçaklayıp öldürürken, araya girmeye çalışan Azeri uyruklu eşi Aynura'yı da sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Saldırgan şahıs, cinayet işlediği yere 1 kilometre uzaklıktaki saklandığı bir evde polis operasyonu sonrası kıstırıldı. Adliyeye çıkarılan Ferdi Çalışır, basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, rahat tavırlarıyla da pes dedirtti.

Çalışır, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı

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Teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı Teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI

Tekirdağ, Yatırım, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüz binlerce lirasını harcayıp üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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