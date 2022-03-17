Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

17.03.2022 13:27

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in (34) de olduğu öğrenildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-

Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

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Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi Balıkesir'de bin 237 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Recep Sert, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YÜZ NAKLİ YAPILAN RECEP SERT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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