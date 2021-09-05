Üye Girişi
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar - Son Dakika

Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

05.09.2021 12:25

Bir son dakika haberine göre Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar Çocukları koruyabilmek için yetişkinlerin aşı olması şart Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr.

Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

Çocukları koruyabilmek için yetişkinlerin aşı olması şart

Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz:

"Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz"

"Maske, mesafe, hijyen sayesinde birçok hastalığı daha az görür olduk"

ESKİŞEHİR - Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, yüz yüze eğitimin başlamasından önce korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar için alınabilecek önlemlerden bahsederken, aşı yaşı gelen çocukların ve aşılanmamış erişkinlerin bir an önce aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır çevrim içi eğitim veren okullar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı karar ile birlikte 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçiyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, ebeveynlerin yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini aktardı. Çocukların enfeksiyon hastalıklarından bazı önlemlerle korunabileceğini belirten Yılmaz, aşı çağrısında bulundu. Uzm. Dr. Yılmaz, kalabalık ortamlarda bulunmaları kaçınılmaz olan çocukların en küçük bir şikayetinde doktora başvurulması gerektiğinin de altını çizdi.

"Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz"

Çocukları korona virüsten koruyabilmek adına bütün yetişkinlerin aşılanması gerektiğine vurgu yapan Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, bunun yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyulması konusunda uyardı. Önlemler alınırken çocukların strese sokulmamasının önemli olduğunu aktaran Uzm. Dr. Yılmaz, "Son 1 buçuk yıldır pandemi ile birlikte yaşıyoruz. En kötü tarafı da buna alışmamız. Çocuklar şu anda aşısız kesim. Erişkin aşılamasında da hala büyük eksiğimiz var. Çocukları koruyabilmek adına öncelikle bütün erişkinlerin aşılanması gerekiyor. Aşı bizim için çok önemli çünkü şu anda pandemiyi daha etkin bir şekilde kontrol edebilme yolumuz yok gibi gözüküyor. Aşı olmayacak çocuklar için de maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Aslında pandeminin başlangıcında maske ve mesafeye uyulmasıyla birlikte, çok yoğun olarak gördüğümüz nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını çok az görür olduk. Aslında bu da bulaşıcı hastalıklardan korunmakta maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Çocuklarımız için maksimum yapabileceğimiz; bu önlemlerin alınması, ama bunu yaparken de çocukların strese sokulmaması. Çünkü çocuklar da yoğun bir izolasyon döneminden çıkmış olacaklar. Bunun dışında da en önemlisi aşı yaşı gelmiş çocukların ve erişkinlerin mutlaka aşılanması. Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz" diyerek aşı çağrısında bulundu.

"Doktora danışmadan çocuklara ilaç verilmemeli"

Çocuklara doktor tavsiyesi dışında bağışıklık arttırıcı olduğu düşünülen hiçbir ilacın verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, çocukların en küçük bir şikayeti üzerine doktora götürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Yılmaz, konuyla ilgili olarak şöyle devam etti:

"Çocuk eve geldiğinde mutlaka okul kıyafetlerini çıkarmalı, ellerini yıkamalı, duş almalı, mümkün olduğunca temizlik kurallarına uymalı. Bunun dışında bulaşıcı hastalıklardan koruyabileceğimiz başka bir durum yok. Kesinlikle çocuklarda hijyen kuralları dışında 'ilaç verelim' gibi bir yaklaşıma gidilmemesi lazım. Covid-19 hastalığı geçiren çocukları bile yakından takip ederek mümkün olduğunca az ilaç veriyoruz. Çocuklar okulda olacaklar, yüz yüze eğitime geçecekler, kalabalık bir ortama girecekler. Çocukların en küçük şikayeti, soğuk algınlığı, nezle, grip benzeri yakınmaları olduğunda doktora başvursunlar, çocuklar değerlendirilsin, gereken tedaviyi alırlar. İnternetten duyulan, bağışıklık güçlendirici dediğimiz ilaçlardan mümkün olduğunca uzak kalsınlar, bilmeden, danışmadan kullanmasınlar."

Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Eskişehir, Doktora, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı 15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:08 Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 14:42 Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı 14:12 Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 14:00 Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor
Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu 13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 12:17 Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı         
15:23
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
14:46
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi         
14:08
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı         
12:12
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel         
10:47
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement