Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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