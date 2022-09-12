Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

12.09.2022 13:51

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların su geçirmez çantaları dikkat çekti.

Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti.

Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker yakayı ele verdi

SU GEÇİRMEZ ÇANTA TAKMIŞLAR

Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti.

Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker yakayı ele verdi

4'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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