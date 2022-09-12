Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti.
Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti.
Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika