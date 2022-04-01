Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ - Son Dakika

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BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinin kırsal Yazören Mahallesi'nde, kuzey ülkelere göç etmek için yola çıkan yüzlerce leylek mola verdi. Mahalle muhtarı Süleyman Türker, "Bu kadar çok leyleğin yere inip, yayıldığını hiç görmedik. Bu leylek sürüsü yolunu mu şaşırdı? Neden buraya geldi, bilmiyoruz" dedi.

Havaların ısınması ile kuzeye göç etmek için yola çıkan leylekler, sürüler halinde kırsal Yazören Mahallesi'ndeki tarlalara kondu. İlk kez tarlalarına bu kadar çok leylek konduğunu belirten mahalle muhtarı Süleyman Türker, "Daha önceki yıllarda gökyüzünde en fazla 1 ya da 2 leylek görmüşlüğümüz oldu. Fakat bu kadar çok leyleğin yere inip, yayıldığını hiç görmedik. Bu leylek sürüsü yolunu mu şaşırdı? Neden buraya geldi, bilmiyoruz. Yazören Ovası adeta leylek sürüsüyle kaplıydı. Sabah erkenden geldim, yine buradalardı. Gruplar halinde gitmeye başladılar. Tekrar hepsi toplanıp, geri gelir mi bilmiyorum" dedi.

Mahallede oturan Naci Özkoç ise, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Geçtiğimiz akşam binlerce leylek vardı, şaşırdık kaldık. Bugün leyleklerin çoğu buradan ayrılmış. Merak içerisindeyiz" diye konuştu. (DHA)