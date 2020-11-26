Son dakika haber... Zabıta ekipleri alev alan aracı söndürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Zabıta ekipleri alev alan aracı söndürdü
26.11.2020 17:13
Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde seyir halinde alev alan bir otomobili yangın söndürücüleri ile söndürerek, büyük bir facia yaşanmasını engelledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde seyir halinde alev alan bir otomobili yangın söndürücüleri ile söndürerek, büyük bir facia yaşanmasını engelledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa sokakta seyir halendeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alev alan otomobil olay yerine yakın olan zabıta ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Alev alan aracı söndüren Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekiplerinin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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