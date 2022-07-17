Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Zambiya Meclisi Türkiye-Zambiya Dostluk Grubu üyesi milletvekillerinin katılımıyla bir anma programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Zambiya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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