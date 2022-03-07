Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda - Son Dakika
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Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda

07.03.2022 16:25

Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Zaporijya tren istasyonuna getirilen Ukraynalı siviller, ülkenin güvenli noktalarına gidebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Zaporijya tren istasyonuna getirilen Ukraynalı siviller, ülkenin güvenli noktalarına gidebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle tren istasyonuna getirildi. Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonunda yoğunluk oluştu. Tahliye için bekleyen sivillerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.

Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda
Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda
Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda

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Zaporijya, Ateşkes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ZAPORİJYA - Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Siviller güvenli bölgelere tahliye için tren istasyonunda - Son Dakika
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