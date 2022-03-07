Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Zaporijya tren istasyonuna getirilen Ukraynalı siviller, ülkenin güvenli noktalarına gidebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle tren istasyonuna getirildi. Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonunda yoğunluk oluştu. Tahliye için bekleyen sivillerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.