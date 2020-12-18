Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu

18.12.2020 20:15
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında komando timleri tarafından bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.

Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında komando timleri tarafından bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zara ve Merkez Komando timleri bugün ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirdi. J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Pehlivan'ın isminin verildiği operasyonda, bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı. - SİVAS

Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu

Komando, Terör, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu - Son Dakika


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