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Son dakika haber... Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haber... Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis

26.01.2022 17:54
Son dakika haber... Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yüzde 70 zeka geriliği olan 17 yaşındaki H.İ.'yi cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan Nazim Ziya Aksoy (66), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yüzde 70 zeka geriliği olan 17 yaşındaki H.İ.'yi cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan Nazim Ziya Aksoy (66), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kartepe ilçesinde 8 Kasım 2020 tarihinde meydana çıkan olayda, yüzde 70 zeka geriliği olan H.İ.'nin ailesi, çocuklarını dere kenarında üzeri dağılmış şekilde buldu. Durumun polise haber verilmesinin ardından, çocuk aynı mahallede yaşayan Nazim Ziya Aksoy'un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. H.İ.'nin Çocuk İzleme Merkezi'ndeki uzmanlar ve adli tıp uzmanları tarafından alınan ifadelerinde tutarlı olduğu ve duygu durumunun anlattığı olaylarla uyumlu olarak değiştiği, yaşına ve mental durumuna göre bilmesi mümkün olmayan detayları bildiği görüldü. İfadelerinde şüpheli Nazim Ziya Aksoy'un evindeki mobilyaları da detaylı bir şekilde tarif eden H.İ.'nin adli tıp kurumunda yapılan muayenesinde vücudunda cinsel istismar bulgularına rastlanıldı.Olayla ilgili raporların tamamlanmasının ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nazim Ziya Aksoy, mağdur çocuğun ailesi ve avukatlar katıldı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Nazim Ziya Aksoy'a, 'Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cinsel istismar' suçundan 24 yıl, 'Kişiyi tehdit ile hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.


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Ziya Aksoy, Adli Tıp, Kocaeli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis - Son Dakika
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