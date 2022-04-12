Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta Esenler'deki özel bir hastanede aspirasyon pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. O tarihten beri hastanede tedavisi devam eden Beyaz, bugün hayatını kaybetti. Beyaz'ın vefat haberini oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuzhan Beyaz, yaptığı paylaşımda 'Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda veda edeceğiz' yazdı.
Kaynak: DHA
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