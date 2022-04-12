Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika

İLAHİYATÇI Prof. Dr. Zekeriya Beyaz , bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta Esenler'deki özel bir hastanede aspirasyon pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. O tarihten beri hastanede tedavisi devam eden Beyaz, bugün hayatını kaybetti. Beyaz'ın vefat haberini oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuzhan Beyaz, yaptığı paylaşımda 'Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda veda edeceğiz' yazdı.

- İstanbul