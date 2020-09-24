Son dakika haber! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını (2) - Son Dakika

ZEKİ MÜREN EVİNDE ANILDI

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde Bodrum'daki müze olarak hizmet veren evinde anıldı. Anma töreni geçen yıllardan farklı olarak koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı olarak gerçekleştirildi. Müren için evinde mevlit okutuldu. Salgın sebebiyle tören sırasında eve ziyaretçi kabul edilmedi. Anma töreni için Zeki Müren'in evinin önüne gelen Savaş Ergün, uzun yıllar arkadaşlık yaptığı sanatçıdan övgüyle söz etti. Ergün, "24 yıl önce Zeki Müren'i Bodrum'dan İzmir'e ben yolcu ettim. Gideceği gün beraberdik ve çok heyecanlıydı. 22 yıllık arkadaşlığımız boyunca hep yanında oldum. Çok duyguluyum. Her yıl bu eve gelip onu anarım. Onun gibi sanatçı bir daha gelmez. Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı gün notere de ben getirdim. 25 yıl halkın içindeydi. Devamlı evinin balkonunda otururduk" dedi.

Dün Zeki Müren'in evini ziyaret ettiğini belirten Mevlüt Atilla da çok etkilendiğini vurgulayıp, "Zeki Müren; edebiyatıyla, sesiyle Türkiye 'nin vazgeçilmezidir. Müze olan evini ziyaretimde eşyaları görmek beni derinden etkiledi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı. Armaları, takıları ve sahne kıyafetlerinden çok etkilendim" diye konuştu.

Tolga TAHÇI- Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),