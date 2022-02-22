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Son dakika haber... Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek - Son Dakika

Son dakika haber... Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek

22.02.2022 01:47
Son dakika haber... Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek - Son Dakika
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