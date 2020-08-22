Son dakika haber: Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı...
Son dakika haberleri: Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:45
Kaynak: AA
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