Son dakika! Zelenskiy: "Ukraynalılara yönelik işlenen tüm savaş suçları için işgalciler hesap verecek" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna Başsavcılığı çalışmalara başladı. Savaş suçu işleyenlerin hak ettikleri kanuni cevabı almaları için tüm deliller toplanmaya başlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han ile görüştüm. Ukraynalılara yönelik işlenen tüm savaş suçları için işgalciler hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı konuşmada Ukraynalı askerlere silah bırakılması konusunda çağrı yaptığı iddialarını yalanladı ve Rusya'nın uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için yasal düzeyde çalışmalara başlandığını açıkladı.

"ÇOCUKÇA BİR PROVOKE"

Hakkında çıkan yalan haberlerin çocukça bir provoke olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Benim güya silah bırakın çağrısı yaptığıma dair çıkan çocukça provokeye yönelik konuşacağım. Ben böyle bir çağrıyı sadece Rus askerlerine yapabilirim. Silahınızı bırakın, eve gidin. Biz kendi evimizdeyiz. Biz çocuklarımızı ailemizi ve topraklarımızı savunuyoruz. Silah bırakma düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İŞLEDİĞİ SUÇLARIN HESABINI VERECEK"

Rusya'nın Ukrayna topraklarında işlediği savaş suçlarının cezasını vereceğini ifade eden Zelenskiy, "İşgalcilerin yargı önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı başlattık. Rus ordusunun yaptığı terörist eylemler ve topraklarımızda halkımıza yaptıklarına yönelik uluslararası bir mahkeme kurulacak. Ukrayna Başsavcılığı çalışmalara başladı. Savaş suçu işleyenlerin hak ettikleri kanuni cevabı almaları için tüm deliller toplanmaya başlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han ile görüştüm. Kendisi çalışmalarına başladı. Ukraynalılara yönelik işlenen tüm savaş suçları için işgalciler hesap verecek" ifadelerini kullandı.

"103 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ"

21 günlük savaşta verilen kayıplara değinen Zelenskiy, "Gece boyunca Ukraynalı sivillere saldırılar düzenlendi. Harkov, Odessa, Kiev, Zaparojya Rus saldırıları altında kaldı. 103 çocuk hayatını kaybetti bu sabah itibariyle. Rus ordusu 8 yılda verdiği zarardan daha fazla zarar verdi. 400 eğitim binası vuruldu. Belediye başkanları rehin alınıyor. Rus devleti tamamıyla bir teröriste dönüştü. Ölen Rus askerlerinin sayısı 14 bine, yaralı sayısı ise 10 bine yaklaştı. Bırakılan Rus teçhizatlarını alıyor ve ülke savunmamız için kullanıyoruz. Zayıflığımız yüzünden Kırımla Rus işgali başladı ancak şimdi daha güçlüyüz. Zaman makinamız yok ve geriye dönemeyiz. Bugün mücadele etmeliyiz. Zafer elimizde. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)