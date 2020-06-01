Son dakika haber | Zeugma Mozaik Müzesi, ziyarete açıldı - Son Dakika

GAZİANTEP'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak normalleşme kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Koronavirüs salgını sonrası ziyarete kapatılan müzeler, normalleşme süreci ile bugün yeniden açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde ilk durağı olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi de 75 gün sonra açıldı. Çingene Kızı mozaiği ile ön plana çıkan müzenin normalleşme planı ile kapılarını açtığını belirten Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, ilk ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve ziyaretçi sayısında kademeli olarak artış beklendiğini vurguladı. Öztürk, "Uzun bir aradan sonra vatandaşlarımız müzeye gelmeye başladılar. Bundan dolayı çok memnunuz. Gaziantep kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Buradaki müzemiz dünyadaki en büyük müzelerden biridir. 3 bin metrekare büyüklüğündeki mozaikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmektedir. Kapalı olduğumuz süre boyunca müzenin ilaçlanması hijyen kuralları çerçevesinde dezenfekte işlemlerimizi yaptık. Bu virüsün ziyaretçilerimiz ve personellerimiz arasında yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ziyaretçilerimiz normalleşme ile birlikte kademeli olarak artacaktır, diye düşünüyoruz" diye konuştu.