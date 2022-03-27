Son dakika haber... Zeytin bahçesini ilaçladı, evinde fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Zeytin bahçesini ilaçladı, evinde fenalaşıp hayatını kaybetti

27.03.2022 22:10
Son dakika haber... Zeytin bahçesini ilaçladı, evinde fenalaşıp hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin bahçesini ilaçlandıktan sonra evine dönen adam bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin bahçesini ilaçlandıktan sonra evine dönen adam bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Muştular Mahallesi'nde ikamet eden O.Ç. (52) isimli adam öğle saatlerinde tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçladıktan sonra evine döndü. Bir süre sonra adamın fenalaşması üzerine aile bireyleri 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandı. - MANİSA

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Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zeytin bahçesini ilaçladı, evinde fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika


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