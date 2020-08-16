Son dakika haber | Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:07
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı