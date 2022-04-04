Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü bina çökmesi davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü bina çökmesi davasında karar

04.04.2022 15:07
Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü bina çökmesi davasında karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sitenin yönetim kurulu üyesi 3 sanığın beraatine karar verildi.

Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sitenin yönetim kurulu üyesi 3 sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Ahmet Gazi S, o dönemde yönetici olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Sanık İbrahim Y. de, görevlerini yapıp binayı boşalttıklarını belirterek, binanın yıkıldığı tarihte yönetici olmadığını söyledi.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y'nin üzerlerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2017'de Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın yıkıldığı, yıkılma sonucunda etrafa beton parçaları, taş, moloz yayılması nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, sitenin yönetim kurulu üyeleri olan Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y hakkında, bina tahliye edildikten sonra yıkım işini geciktirme suretiyle çökmeye sebep oldukları gerekçesiyle kusur izafe edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Zeytinburnu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü bina çökmesi davasında karar - Son Dakika


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