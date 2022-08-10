Son dakika haber! Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın

10.08.2022 20:42

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 8. Cadde'de bulunan ve dün akşam saatlerinde yangın çıkan hırdavat dükkanında, bugün yeniden alevler yükseldi.

Polis bölgede önlem alırken, iş yerinin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika
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