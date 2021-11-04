Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada - Son Dakika

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin üzerinde seyreden 4 kişinin sokak ortasında yan yana geldiği görülüyor. Motosikletin arkasında oturan sokağın köşesinden ateş açıldığı Doğan Kurşungöz'e görülüyor. Kurşunların hedefi olduktan sonra kanlar içerisinde yere yığılan Kurşungöz'ün elinde pompalı tüfek olduğu görülüyor.

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