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ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ

21.01.2022 11:15

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde çıkan yangında Filistin uyruklu İbrahim Muhana, hayatını kaybetti.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde çıkan yangında Filistin uyruklu İbrahim Muhana, hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde saat 09.00 sıralarında iddiaya göre elektrikli sobadan kaynaklı, yangın çıktı. Bu sırada dairede bir haftadan beri arkadaşının misafiri olarak kaldığı öğrenilen Filistin uyruklu İbrahim Muhana buradaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de camı kırarak içeridekilere yardım etmeye çalıştı. İki mahalle sakini de dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, İbrahim Muhana dumandan etkilendi. Muhana, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Muhana, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangın sonrası ilk müdahaleyi yapan kişilerden Abdülvahit Durubi, "Bodrum katta çalışan bir arkadaş 'yukardan duman geliyor' dedi. Biz de yukarı çıktık. Duman vardı, içeriye giremedik. Cam kırmaya çalıştım. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Akşamları orada yatıyordu." dedi.

Mahalle sakini Reşat Kula, "Biz aşağıdaydık. İçerde yatan kişilerin olduğunu biliyorduk. Bir kişi öldü. Yangının elektrikli sobadan çıktığı söyleniyor." ifadesini kullandı.

ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ
ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ
ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ
ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ
ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ

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Yenidoğan, Filistin, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA KARGO ŞUBESİNDE YANGIN; YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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