Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı Zeytinburnu'nda 'alkollü makas atma' kazaya neden oldu Zeytinburnu E-5'te, alkollü 'makas' attığı ileri sürülen sürücünün aynı yönde giden başka araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Zeytinburnu'nda 'alkollü makas atma' kazaya neden oldu

İSTANBUL - Zeytinburnu E-5'te, alkollü 'makas' attığı ileri sürülen sürücünün aynı yönde giden başka araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan ikisi takla atarken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 02.00 sularında E-5 Zeytinburnu mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan 03 VK 542 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Boncuk, aynı yöne giden lük bir otomobille yarışa girip 'makas' atarak ilerdi.

Boncuk, Zeytinburnu mevkiinde 'makas' attığı sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra aynı yöne giden Numan Önder idaresindeki 34 TEL 76 plakalı taksiye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak bariyerlere çarparken, çarpmanın etkisiyle taksi de yan şeritte giden Mehmet Canbolat idaresindeki 35 HB 1211 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Canbolat'ın kullandığı otomobil önce refüje çarptı, ardından savrularak yan yolun bariyerlere çarpıp takla attı.

İbrahim Boncuk'un kullandığı otomobil ise savrularak yaklaşık 40 metre ileride yol bariyerlerine çarpıp takla attı. Kazada sürücü İbrahim Boncuk ile yanındaki Hakan Boncuk ve diğer sürücü Mehmet Canbolat ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi araçlarda sıkışarak yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Boncuk ve yanındaki Hakan Boncuk'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer araçtakiler ise vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İbrahim Boncuk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan İbrahim Boncuk'un kullandığı araçta ve yola savrulan çok sayıda alkollü içki şişeleri görüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Topkapı istikametinde trafik, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:33

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zeytinburnu'nda 'makas atma' zincirleme kazayla bitti: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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