Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK KEDİSİNİ ÖLDÜREN PİTBULLUN SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZACI VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK KEDİSİNİ ÖLDÜREN PİTBULLUN SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZACI VERİLDİ

09.09.2022 16:52

Son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi M.D., gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi M.D., gözaltına alındı. Köpeğine ağızlık takmadığı için 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde, pitbull cinsi köpek, ağaç altında uyuyan bir sokak kedisine saldırdı. Sahibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen köpek durdurulamadı. Kedinin ölümüne neden olan pitbull saldırısı güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Ölen sokak kedisini besleyen Saliha Biber, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeği ağızlıksız gezdiren sahibi M.D. hakkında adli işlem başlattı. Gözaltına alınan M.D.'ye 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK KEDİSİNİ ÖLDÜREN PİTBULLUN SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZACI VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK KEDİSİNİ ÖLDÜREN PİTBULLUN SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZACI VERİLDİ - Son Dakika
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