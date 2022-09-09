Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde, pitbull cinsi köpek, ağaç altında uyuyan bir sokak kedisine saldırdı. Sahibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen köpek durdurulamadı. Kedinin ölümüne neden olan pitbull saldırısı güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Ölen sokak kedisini besleyen Saliha Biber, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK KEDİSİNİ ÖLDÜREN PİTBULLUN SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZACI VERİLDİ - Son Dakika

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