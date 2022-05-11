Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü

11.05.2022 09:44

Gelen son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü Mesai arkadaşını öldüren yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı İstanbul Zeytinburnu'nda aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kişi kayıplara karıştı.

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü

Mesai arkadaşını öldüren yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kişi kayıplara karıştı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 6 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 2 ev arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar, iş yerinin önünde bir süre konuştuktan sonra sakinleşti. Birbirlerine sarılarak barışan ikili, işyeri ile aynı sokakta bulunan evlerine gitti.

Evde bıçakladı

İkili arasında evde bir süre sonra tartışma yeniden alevlendi. Katil zanlısı, eline aldığı bıçakla ev arkadaşını yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, kanlar içinde kalırken katil zanlısı olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralıyı iş yerinin önüne taşıyan diğer ev arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

Hastanede hayatını kaybetti

Esnafının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapılarak ambulansla bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden yaralı genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, katil zanlısının peşinde

Polis ekipleri, olayın yaşandığı ev ve iş yeri önünde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin de ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan katil zanlısını her yerde arıyor.

"Ben gördüğümde sarılıyorlardı"

Yaşananları anlatan bir vatandaş, "Orada sarılıyorlardı. Ben gördüm. Barıştılar. Sonra içeri yürüdüler. Kendi evlerine yürüdüler. Ben de kendi evime gittim. Kalabalık toplandı. Kaza oldu sandım. Birbirlerini öldürmüşler. Bıçakladılar" dedi.

"Bıçaklayan kendi ev arkadaşı"

Ambulans gelene kadar yaralının başında bekleyen esnaf, "Yaralının başındaydım. En son can çekişiyordu. 'Bez verin yarayı kapatalım, kan kaybından gidecek' dedim. Hiç kimse bakmıyordu. Bir tane elemanı vardı. Söylediğimiz halde soğukkanlılıkla kimse yardımcı olmadı. Ölmüş mü, ölmemiş mi bilmiyorum. Bıçaklayan kendi ev arkadaşı" diye konuştu.

Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü
Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü
Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü
Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü

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Zeytinburnu, İstanbul, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi ev arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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