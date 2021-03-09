Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada
09.03.2021 18:15
Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.
Zeytinburnu'nda yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10. Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şahıslar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
(Selim Bayraktar/İHA)
Son Dakika Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinin grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun İşten çıkarma yasağında istifa eden tazminat alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler