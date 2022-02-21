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Son dakika haber! Zeytinburnu'ndaki suç örgütü davasında hapis cezası kararı - Son Dakika

Son dakika haber! Zeytinburnu'ndaki suç örgütü davasında hapis cezası kararı

21.02.2022 17:19
Son dakika haber! Zeytinburnu'ndaki suç örgütü davasında hapis cezası kararı

Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'ndaki 28 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında mahkeme, sanıklardan Emirhan Döner'e 44 yıl 3 ay, kardeşi Turhan Döner'e de 34 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Zeytinburnu'ndaki 28 sanığın yargılandığı suç örgütü davasında mahkeme, sanıklardan Emirhan Döner'e 44 yıl 3 ay, kardeşi Turhan Döner'e de 34 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Döner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıkların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son savunması sorulan sanık Emirhan Döner, şizofreni tedavisi gördüğünü savunarak, "Cezai ehliyetim yoktur. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üye de değilim." dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emirhan Döner'e "suç örgütü örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik", "nitelikli yaralama", "tehdit", "nitelikli yaralamaya azmettirme", "hürriyeti tahdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Turhan Döner'in de benzer suçlardan 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanık Yunus Tatlı'ya "örgüt üyeliği", "tehdit", "yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 13 yıl, sanık Hasan Hüseyin Özaslan'a "örgüt üyeliği", "yaralama", "hürriyeti tahdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 14 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Mahkeme, 6 sanığın, "örgüt üyeliği", 3 sanığın da "örgüte yardım etme" suçundan hapisle cezalandırılmasına hükmederken, diğer sanıkların da çeşitli suçlardan hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklar Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesini kararlaştırdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner kardeşlerin de aralarında bulunduğu 28 sanığın, kurdukları suç örgütüyle ağırlıklı olarak Zeytinburnu'nda yağma, tehdit ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirtilerek, sanıkların çeşitli suçlardan 9 yıldan 178 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Zeytinburnu'ndaki suç örgütü davasında hapis cezası kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Zeytinburnu'ndaki suç örgütü davasında hapis cezası kararı - Son Dakika
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