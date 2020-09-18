Son dakika haber: Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası - Son Dakika

Son dakika haber: Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası

Son dakika habere göre Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası Beyoğlu'nda bir şahsın yüzde 50 zihinsel engellin telefonunu bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddia edildi Gasp ettiği telefonu tamire veren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı Gaspçı şahıs ifadesinde, "Jest olsun diye telefonu tamir ettirmek...

Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası

Beyoğlu'nda bir şahsın yüzde 50 zihinsel engellin telefonunu bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddia edildi

Gasp ettiği telefonu tamire veren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

Gaspçı şahıs ifadesinde, "Jest olsun diye telefonu tamir ettirmek istedim" dedi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yüzde 50 zihinsel engelli bir gencin cep telefonunun, sokakta tanıştığı bir şahıs tarafından mezarlıkta bıçak tehdidiyle gasp edildiği iddia edildi. Dehşeti yaşayan gencin şikayeti üzerine aynı kıyafetle dolaşan gaspçı şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalanırken, şahsın gence bıçak tehdidiyle alkol aldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın ifadesinde, "Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde bekleyen 20 yaşındaki Emir Şeftalioğlu'nun yanına bir şahıs geldi. Şahıs ardından Şeftalioğlu'nu kafeteryaya davet ederek çay ikram etti.

Bıçak tehdidiyle alkol ücretini ödettirdi

Şahısla yaklaşık 2 saat sohbet eden Şeftalioğlu ardından birlikte kafeteryadan çıktı. Daha sonra şahıs, genci Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi üzerindeki bir tekel bayiine götürdü. Şahıs ardından dolaptan 2 adet alkol kutusu alarak kasaya geldi ve gençten ücreti ödemesini istedi. Gencim "param yok" demesi üzerine şahıs belindeki bıçağı göstererek tehdit etti. Bunun üzerine korkan genç, alkollerin ücretini ödeyerek şahısla beraber tekel bayiinden çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kimseye bir şey söyleme seni öldürürüm"

Bayiiden çıkmalarının ardından şahıs, genci "alkol alalım" diyerek Halıcıoğlu Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'na götürdü. Burada alkol almalarının ardından şahıs, müzik dinleyen gencin 2 bin 500 lira değerindeki telefonunu bir anda elinden alarak "telefon artık benim" dedi. Telefonunu geri almaya çalışması üzerine şahıs, belinden bıçağı çıkardıktan sonra gencin boğazına dayayarak, "Kimseye bir şey söyleme yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle gasp etti. Olayın ardından korkan Emir Şeftalioğlu olay yerinden uzaklaşırken, şahısta kayıplara karıştı.

Beyoğlu polisi gaspçıyı aynı kıyafetten yakaladı

Gasp dehşetini yaşayan genç ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gencin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis, şahısla gencin girdiği tekel bayiinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalini tespit eden polis, şahsın cep telefonunu gasp ettikten sonra Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak üzerindeki bir telefon tamircisine gittiğini belirledi. Tamirciye giden polis, şahsın gençten gasp ettiği telefonu ekran kırık olduğu için tamire bıraktığını tespit etti. Telefona el koyan polis ekipleri, yaklaşık 1 hafta yaptığı çalışmalar sonucunda olay günü aynı kıyafeti giyen şahsı Halıcıoğlu Yanyol Caddesi üzerinde durdurdu. Şahsın kimlik kontrolü yapan Beyoğlu polisi, engelli genci gasp eden Umut G'yi gözaltına aldı.

"Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim"

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınan Umut G, gencin telefonunu gasp ettiğini itiraf etti. Emniyete götürülen şahıs, sorgulanması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Bana alkol ısmarladığı için jest olsun diye bozuk olan cep telefonunu tamir ettirmek için aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Umut G, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası

Cep Telefonu, Engelli, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası - Son Dakika

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